Андрей Назаров: «Уровень КХЛ поднимается – перепалки в интернете, напряжение. Мы понимаем – назревает многополярная встреча союза сильных. Нам нужно сплотиться»
Андрей Назаров заявил о возрастающем напряжении в КХЛ.
«Мы видим много перепалок в интернете, напряжение возрастает, а уровень КХЛ поднимается.
Сейчас любой может обыграть любого, конкуренция очень высокая. Все начинают нервничать по мере приближения плей-офф, но болельщикам и букмекерам это только на руку.
Интерес к каждой игре повышается, идет постепенное развитие лиги и заполняемость трибун. Хорошо, когда нет безразличия и проходных матчей.
Мы все понимаем, что назревает многополярная встреча союза сильных, в рамках которой всегда кто-то выигрывает, а кто-то идет на уступки. Для нас единственный ответ – только успех, которого мы обязательно добьемся.
Для этого нам нужно сплотиться и идти плечом друг к другу единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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