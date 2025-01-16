Марнер о свисте болельщиков «Торонто» в матче с «Далласом»: «Нужно стараться игнорировать это. Мы пытаемся сделать свою работу»

Митч Марнер прокомментировал реакцию фанатов «Торонто» на игру команды.

Болельщики канадского клуба освистали команду на фоне поражения от «Далласа » (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Нужно просто стараться игнорировать это. Мы просто пытаемся сделать свою работу, чтобы выйти на лед и сыграть все 60 минут.

Мы провели хорошую тренировку, посмотрели видео. Возвращаемся к работе», – сказал нападающий «Мэйпл Лифс» Митч Марнер .