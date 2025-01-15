Болельщики «Торонто» освистали команду после 1:4 от «Далласа». Это 3-е поражение подряд команды Беруби

Болельщики «Торонто» выразили недовольство из-за игры команды.

Команда тренера Крэйга Беруби уступила «Далласу» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это поражение стало третьим подряд для канадского клуба. Болельщики команды освистали команду из-за результата матча.

«Это часть игры. Болельщики платят хорошие деньги, приходят посмотреть хоккей и хотят, чтобы мы победили. Что есть, то есть», – сказал Крэйг Беруби.

«Мэйпл Лифс» находятся на третьей позиции в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 45 матчах.