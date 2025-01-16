КХЛ. СКА примет «Северсталь», «Амур» против «Ак Барса», «Металлург» в гостях у «Адмирала», «Лада» сыграет с «Торпедо»
СКА принимает «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Амур» встретится с «Ак Барсом», «Адмирал» сыграет против «Металлурга», «Торпедо» в гостях у «Лады».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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