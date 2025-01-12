«Витязь» проиграл 6-й матч подряд
«Витязь» проиграл 6-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда под руководством тренера Павла Десяткова потерпела поражение от «Северстали» (1:2).
На данный момент «Витязь» занимает 10-е место в таблице Запада, набрав 37 очков в 43 играх.
В следующем матче, 15 января, команда сыграет против «Сочи».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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