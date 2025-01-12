Десятков о 6 поражениях подряд: «Витязь» выйдет из этой ситуации. Стали забивать катастрофически мало, поэтому тяжело выигрывать. Нужно наладить игру в атаке»
«Витязь» проиграл 6-ю игру подряд.
«Упрекнуть ребят мне не в чем. Бились, сражались, проявляли характер. Как наша команда, так и команда соперника. Единственное, вот эти нюансы: допустили на одну помарку больше соперника и пропустили этот второй гол. В третьем периоде было видно, что игра идет до пропущенной шайбы.
Что касается серии поражений, конечно, есть определенное давление, но я думаю, мы с ним справимся, выйдем из этой ситуации. Самое главное – нам нужно наладить игру в атаке, потому что мало забиваем.
Стали забивать катастрофически мало, поэтому и выигрывать тяжело. За три последних игры забросили три шайбы всего. Все зависит от нас, думаю, выйдем из этого положения в ближайшее время», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
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