Десятков о 6 поражениях подряд: «Витязь» выйдет из этой ситуации. Стали забивать катастрофически мало, поэтому тяжело выигрывать. Нужно наладить игру в атаке»

Павел Десятков подвел итоги матча против «Северстали» (1:2).

«Витязь» проиграл 6-ю игру подряд.

«Упрекнуть ребят мне не в чем. Бились, сражались, проявляли характер. Как наша команда, так и команда соперника. Единственное, вот эти нюансы: допустили на одну помарку больше соперника и пропустили этот второй гол. В третьем периоде было видно, что игра идет до пропущенной шайбы.

Что касается серии поражений, конечно, есть определенное давление, но я думаю, мы с ним справимся, выйдем из этой ситуации. Самое главное – нам нужно наладить игру в атаке, потому что мало забиваем.

Стали забивать катастрофически мало, поэтому и выигрывать тяжело. За три последних игры забросили три шайбы всего. Все зависит от нас, думаю, выйдем из этого положения в ближайшее время», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.