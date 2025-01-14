Овечкин занимался в звене с Дюбуа и Протасом на тренировке «Вашингтона»
Александр Овечкин тренируется в звене с Пьером-Люком Дюбуа.
В матче против «Анахайма» форварды «Вашингтона» могут сыграть в одной тройке впервые с предсезонки.
В понедельник нападающий Александр Овечкин тренировался в звене с Дюбуа и Алексеем Протасом.
Дилан Строум занимался в тройке с Коннором Макмайклом и Томом Уилсоном.
«Вашингтон» проиграл 3 из 7 последних матчей. В следующей игре, 15 января, команда встретится с «Анахаймом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем