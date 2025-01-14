Овечкин занимался в звене с Дюбуа и Протасом на тренировке «Вашингтона»

Александр Овечкин тренируется в звене с Пьером-Люком Дюбуа.

В матче против «Анахайма» форварды «Вашингтона » могут сыграть в одной тройке впервые с предсезонки.

В понедельник нападающий Александр Овечкин тренировался в звене с Дюбуа и Алексеем Протасом .

Дилан Строум занимался в тройке с Коннором Макмайклом и Томом Уилсоном.

«Вашингтон» проиграл 3 из 7 последних матчей. В следующей игре, 15 января, команда встретится с «Анахаймом».