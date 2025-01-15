«Питтсбург» выставит вратаря Джерри на драфт отказов

Тристан Джерри может покинуть «Питтсбург» в ближайшее время.

«Пингвинз» объявили, что сегодня выставят 29-летнего вратаря на драфт отказов. Клубы, претендующие на подписание Джерри , могут заявить о своем интересе к игроку в течение суток.

Канадский голкипер выступает за «Питтсбург » с сезона-2016/17. В текущем сезоне НХЛ он провел 22 матча и пропустил 69 голов, отразив 88,5% бросков. Коэффициент надежности составил 3,31.