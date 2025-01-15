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  • Зуб забил 1-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс». Защитник «Оттавы» набрал «плюс 2», сделал 7 блок-шотов и сыграл 24:23
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Зуб забил 1-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс». Защитник «Оттавы» набрал «плюс 2», сделал 7 блок-шотов и сыграл 24:23

Артем Зуб забил первый гол в сезоне НХЛ.

«Оттава» обыграла «Айлендерс» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 59-й минуте россиянин отправил шайбу в пустые ворота.

Также в этом матче Артем Зуб набрал показатель полезности «плюс 2», нанес один бросок, заблокировал семь бросков соперника, сделал два силовых приема и провел на льду 24:23 (1:09 – в меньшинстве).

В этом сезоне Зуб записал на свой счет 3 (1+2) очка при полезности «минус 4» в 18 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoАртем Зуб
logoАйлендерс
logoОттава
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