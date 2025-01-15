Зуб забил 1-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс». Защитник «Оттавы» набрал «плюс 2», сделал 7 блок-шотов и сыграл 24:23
Артем Зуб забил первый гол в сезоне НХЛ.
«Оттава» обыграла «Айлендерс» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На 59-й минуте россиянин отправил шайбу в пустые ворота.
Также в этом матче Артем Зуб набрал показатель полезности «плюс 2», нанес один бросок, заблокировал семь бросков соперника, сделал два силовых приема и провел на льду 24:23 (1:09 – в меньшинстве).
В этом сезоне Зуб записал на свой счет 3 (1+2) очка при полезности «минус 4» в 18 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем