Бабаев о «Спартаке»: «Человек с лоснящейся мордой, от жира свисали щеки, улыбался: «Авангард» хочет взять Заседу, посмотрим, как получится». Показывают, что у них яйца больше, чем у остальных»
Шуми Бабаев высказался о менеджменте «Спартака».
Представитель форварда красно-белых Матвея Заседы высказался о возможном переходе хоккеиста в другой клуб.
– Вы не видели пресс-конференцию, когда человек вот с такой лоснящейся мордой, у которой от жира свисали щеки, сидел и улыбался типа: «Авангард» хочет взять Заседу, а мы посмотрим, как у них получится»?
Тогда уже было понятно, что они будут делать. Я всем сказал, как они будут поступать.
– Зачем?
– Вот такие люди. Нет логики. Показать свое я. Показать, что у нас яйца больше, чем у всех остальных, – сказал агент Шуми Бабаев, который, вероятно, имел в виду спортивного директора «Спартака» Романа Беляева.
В прошлом сезоне нападающий провел 13 игр за красно-белых в Фонбет чемпионате КХЛ и отметился 7 (2+5) баллами при игровом времени 10:32.
Заседа также играл в ВХЛ за «Химик». В 36 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 играх.