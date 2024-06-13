Бабаев о «Спартаке»: «Человек с лоснящейся мордой, от жира свисали щеки, улыбался: «Авангард» хочет взять Заседу, посмотрим, как получится». Показывают, что у них яйца больше, чем у остальных»

Теги Авангард Спартак Шуми Бабаев КХЛ Роман Беляев Матвей Заседа Хоккей

Шуми Бабаев высказался о менеджменте «Спартака».

Представитель форварда красно-белых Матвея Заседы высказался о возможном переходе хоккеиста в другой клуб.

– Вы не видели пресс-конференцию, когда человек вот с такой лоснящейся мордой, у которой от жира свисали щеки, сидел и улыбался типа: «Авангард» хочет взять Заседу, а мы посмотрим, как у них получится»?

Тогда уже было понятно, что они будут делать. Я всем сказал, как они будут поступать.

– Зачем?

– Вот такие люди. Нет логики. Показать свое я. Показать, что у нас яйца больше, чем у всех остальных, – сказал агент Шуми Бабаев, который, вероятно, имел в виду спортивного директора «Спартака» Романа Беляева.

В прошлом сезоне нападающий провел 13 игр за красно-белых в Фонбет чемпионате КХЛ и отметился 7 (2+5) баллами при игровом времени 10:32.

Заседа также играл в ВХЛ за «Химик». В 36 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 30 (15+15) баллов. В плей-офф – 6 (4+2) очков в 13 играх.

10 комментариев
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Как задрали через интервью писать про яйца. Других вариантов описания превоходства в чем-либо не придумать? Яйца, яйца....
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Как с Бабаевым вообще кто-то общается? Он же неадекват какой-то.
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Отвратительный персонаж этот агент.
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У нашего министра труда не то что щеки, лицо в экран не помещается, ну и что?
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Вот это даааа.....
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Чем-то похоже на уже традиционные политкорректные выпады Дмитрия Анатольевича
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Ответ serginn
Как задрали через интервью писать про яйца. Других вариантов описания превоходства в чем-либо не придумать? Яйца, яйца....
у него их нет вот он и озабоченный
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Ответ SaniaL
Как с Бабаевым вообще кто-то общается? Он же неадекват какой-то.
А как не общаться, если всякий персонаж этой профессии властелин чьих-то душ
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