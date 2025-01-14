Щитов о СКА: «Не думаю, что есть проблемы – просто нужно успокоиться и поговорить. Деанджело много заигрывается – он не может постоянно играть на этом уровне, его разбирают»

Никита Щитов поделился мнением относительно игры СКА.

Команда находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

«У СКА вроде бы хорошая оборона. Но они отдали качественного защитника Фальковского. Мне он нравился, он здорово прогрессировал. У Степана хорошее катание и бросок.

Вместо него СКА взял Карпухина и Юдина . Это более оборонительные защитники, которые притираются к системе.

Деанджело много заигрывается. Понятно, что игрок хорошего уровня, который набирает много очков. Но он не может постоянно играть на этом уровне, потому что соперники его разбирают, ловят на ошибках.

В СКА сейчас нет Кузнецова, который очень хороший игрок. С другой стороны, там хорошее нападение. Есть такие люди, как Хайруллин, Плотников, Григоренко, Демидов...

Надо найти баланс в коллективе. Я не думаю, что там есть проблемы. Просто нужно всем успокоиться, сесть и поговорить.

СКА должен быть выше, чем то место, где они сейчас находится. Нужно найти силы и перестроиться ближе к плей-офф», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.