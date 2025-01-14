Щитов о СКА: «Не думаю, что есть проблемы – просто нужно успокоиться и поговорить. Деанджело много заигрывается – он не может постоянно играть на этом уровне, его разбирают»
Команда находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.
«У СКА вроде бы хорошая оборона. Но они отдали качественного защитника Фальковского. Мне он нравился, он здорово прогрессировал. У Степана хорошее катание и бросок.
Вместо него СКА взял Карпухина и Юдина. Это более оборонительные защитники, которые притираются к системе.
Деанджело много заигрывается. Понятно, что игрок хорошего уровня, который набирает много очков. Но он не может постоянно играть на этом уровне, потому что соперники его разбирают, ловят на ошибках.
В СКА сейчас нет Кузнецова, который очень хороший игрок. С другой стороны, там хорошее нападение. Есть такие люди, как Хайруллин, Плотников, Григоренко, Демидов...
Надо найти баланс в коллективе. Я не думаю, что там есть проблемы. Просто нужно всем успокоиться, сесть и поговорить.
СКА должен быть выше, чем то место, где они сейчас находится. Нужно найти силы и перестроиться ближе к плей-офф», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
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