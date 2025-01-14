Бедард набрал 100 очков в НХЛ в 112 матчах. У форварда «Чикаго» 12+27 при «минус 21» в 44 матчах сезона
Коннор Бедард набрал 100 очков в НХЛ.
Нападающий «Чикаго» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:5).
19-летний канадец набрал достиг отметки в 100 (34+66) набранных очков в лиге – для ему потребовалось провести 112 игр.
В этом сезоне Коннор Бедард набрал 39 (12+27) очков при полезности «минус 21» в 44 матчах чемпионата.
«Блэкхокс» выбрали форварда под общим первым номером на драфте НХЛ-2023.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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