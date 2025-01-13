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  • 19-летний Артамонов прервал 14-матчевую серию без голов. У форварда «Торпедо» 14+14 в 41 игре сезона
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19-летний Артамонов прервал 14-матчевую серию без голов. У форварда «Торпедо» 14+14 в 41 игре сезона

Никита Артамонов прервал 14-матчевую серию без голов.

19-летний нападающий «Торпедо» отличился в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Трактора».

Теперь на счету Никиты Артамонова 28 (14+14) баллов в 41 матче сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoТорпедо
logoНикита Артамонов
logoКХЛ
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