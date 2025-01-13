Демидов забил гол с разворота в матче с «Локомотивом»: «Опасность – второе имя Ивана. 14-я шайба для 19-летнего нападающего!»
Иван Демидов забил гол с разворота в матче КХЛ.
19-летний нападающий СКА отличился в игре с «Локомотивом».
Теперь на его счету 33 (14+19) балла в 43 матчах сезона.
«Опасность – второе имя Ивана Демидова.
14-я шайба для 19-летнего нападающего!» – говорится в сообщении Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем