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Демидов забил гол с разворота в матче с «Локомотивом»: «Опасность – второе имя Ивана. 14-я шайба для 19-летнего нападающего!»

Иван Демидов забил гол с разворота в матче КХЛ.

19-летний нападающий СКА отличился в игре с «Локомотивом».

Теперь на его счету 33 (14+19) балла в 43 матчах сезона.

«Опасность – второе имя Ивана Демидова.

14-я шайба для 19-летнего нападающего!» – говорится в сообщении Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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