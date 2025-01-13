Хуснутдинов не забил в 16-м матче подряд, остался без очков – в 9-м. У форварда «Миннесоты» 1+3 в 41 игре в сезоне

Марат Хуснутдинов не забил в 16-м матче подряд, остался без очков – в 9-м.

Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (1:4).

На счету 22-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 41 матче в текущем сезоне при полезности «минус 5», 20 бросках в створ и среднем времени на льду 11:05.

В его активе также 35 силовых приемов (9-е место в команде), 25 блоков (11-е).

Сегодня Марат (11:30, 2:12 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.