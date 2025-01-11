Холодилин про «Авангард»: «У системы Ги Буше есть отличия в сравнении с Хартли – это более атакующая модель. Требуется начинать атаку с места отбора, без лишних раскатов»

Никита Холодилин поделился мыслями относительно изменений в игре «Авангарда».

Команда тренера Ги Буше находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

– Что изменилось в «Авангарде» с приходом канадских тренеров?

– Стали играть более агрессивно. Ги Буше и его помощники требуют начинать атаку с места отбора шайбы, по прямой, без лишних раскатов, с силовым давлением.

– Новый стиль стал сюрпризом?

– По-моему, все наши хоккеисты были к этому готовы.

Это североамериканский стиль, который нам знаком по временам Боба Хартли . Мне тоже удалось застать ту систему, так что догадывался, куда все пойдет.

Но у системы Буше есть свои отличия. На мой взгляд, это более атакующая модель.

Но все детали нет смысла раскрывать в прессе – они должны остаться в раздевалке, – сказал нападающий «Авангарда» Никита Холодилин .