Холодилин про «Авангард»: «У системы Ги Буше есть отличия в сравнении с Хартли – это более атакующая модель. Требуется начинать атаку с места отбора, без лишних раскатов»
Никита Холодилин поделился мыслями относительно изменений в игре «Авангарда».
Команда тренера Ги Буше находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
– Что изменилось в «Авангарде» с приходом канадских тренеров?
– Стали играть более агрессивно. Ги Буше и его помощники требуют начинать атаку с места отбора шайбы, по прямой, без лишних раскатов, с силовым давлением.
– Новый стиль стал сюрпризом?
– По-моему, все наши хоккеисты были к этому готовы.
Это североамериканский стиль, который нам знаком по временам Боба Хартли. Мне тоже удалось застать ту систему, так что догадывался, куда все пойдет.
Но у системы Буше есть свои отличия. На мой взгляд, это более атакующая модель.
Но все детали нет смысла раскрывать в прессе – они должны остаться в раздевалке, – сказал нападающий «Авангарда» Никита Холодилин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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