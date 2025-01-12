Коэффициент, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в текущем сезоне, упал с 2.20 до 1.90 со старта регулярки
Букмекеры обновили коэффициенты в линии на рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Нападающий «Вашнгтона» отличился в матче с с «Нэшвиллом», поразив пустые ворота. Это 873-я шайба Овечкина в регулярках НХЛ. Александру осталось забить 22 гола, чтобы стать лучшим снайпером лиги и побить рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
Перед сезоном букмекеры давали коэффициент 2.20, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. Теперь же это событие оценивается в 1.90.
Если Овечкин побьет рекорд Гретцки в любом другом сезоне, сыграет коэффициент 1.75.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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