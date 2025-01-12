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  • Владимир Крикунов: «Северстали», чтобы стать лидером КХЛ, надо добавлять денег. Хороших и перспективных игроков у них выдергивают клубы побогаче»
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Владимир Крикунов: «Северстали», чтобы стать лидером КХЛ, надо добавлять денег. Хороших и перспективных игроков у них выдергивают клубы побогаче»

Вадимир Крикунов рассказал, чего не хватает «Северстали».

«У команд уровня «Северстали» не хватает денег на качественных игроков. Да, много молодых, хороших, перспективных, но как только они начинают играть, их выдергивают. Клубы побогаче их купят или обменяют. Это судьба вот таких команд.

Чтобы стать лидером КХЛ, «Северстали» надо добавлять денег, тогда они пойдут наверх. Или так и будет их кидать то вверх, то вниз», – сказал бывший главный тренер сборной России.

После 43 матчей регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ «Северсталь» с 53 очками занимает 7-е место в Западной конференции. 

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
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logoВладимир Крикунов
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