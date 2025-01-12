«Коламбус» выиграл 4 матча подряд и закрепился в зоне плей-офф.

«Блю Джекетс» обыграли «Сент-Луис » (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

23-летний вратарь-новичок клуба из Огайо Джет Гривс (31 сэйв после 32 бросков) был признан первой звездой. Он провел свой 5-й матч в текущем сезоне (2 победы, 90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,98).

Команда под руководством Дина Эвасона впервые в сезоне выдала серию побед из 4 матчей. Ранее «Коламбус » справился с теми же «блюзменами» (6:4), «Питтсбургом» (4:3 Б) и «Сиэтлом» (6:2).

«Мундиры» набрали 46 очков в 43 играх и закрепились в зоне плей-офф в Восточной конференции.