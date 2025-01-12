«Коламбус» впервые в сезоне выдал серию из 4 побед подряд и закрепился в зоне плей-офф. Вратарь-новичок Гривс отразил 31 из 32 бросков «Сент-Луиса»
«Коламбус» выиграл 4 матча подряд и закрепился в зоне плей-офф.
«Блю Джекетс» обыграли «Сент-Луис» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
23-летний вратарь-новичок клуба из Огайо Джет Гривс (31 сэйв после 32 бросков) был признан первой звездой. Он провел свой 5-й матч в текущем сезоне (2 победы, 90,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,98).
Команда под руководством Дина Эвасона впервые в сезоне выдала серию побед из 4 матчей. Ранее «Коламбус» справился с теми же «блюзменами» (6:4), «Питтсбургом» (4:3 Б) и «Сиэтлом» (6:2).
«Мундиры» набрали 46 очков в 43 играх и закрепились в зоне плей-офф в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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