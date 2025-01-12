«Бостон» обыграл «Флориду» и прервал серию из 6 поражений подряд. «Брюинс» – 6-е на Востоке

«Бостон» прервал серию из 6 поражений подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

«Брюинс» обыграли «Флориду» в выездном матче со счетом 4:3 ОТ.

Команда тренера Джо Сакко набрала 47 очков в 45 матчах и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

«Бостон » примет «Тампу» в матче регулярного чемпионата 15 января.