Тамбиев об «Адмирале»: «У нас то густо, то пусто. Перед Новым годом сыграли больше всех матчей, с нашей логистикой только играли, почти не тренировались»

Леонид Тамбиев высказался о тренировках «Адмирала» во время паузы.

Сегодня клуб проиграл «Металлургу» в овертайме со счетом 3:4.

«У нас то густо, то пусто. Перед Новым годом сыграли больше всех игр, с нашей логистикой только играли, почти не тренировались.

Сейчас была пауза, провели тренировочный процесс. Надеюсь, в эти дни поработали неплохо.

Наш путь – развитие игроков, а не покупка дорогих хоккеистов», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.