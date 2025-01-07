Тамбиев об «Адмирале»: «У нас то густо, то пусто. Перед Новым годом сыграли больше всех матчей, с нашей логистикой только играли, почти не тренировались»
Леонид Тамбиев высказался о тренировках «Адмирала» во время паузы.
Сегодня клуб проиграл «Металлургу» в овертайме со счетом 3:4.
«У нас то густо, то пусто. Перед Новым годом сыграли больше всех игр, с нашей логистикой только играли, почти не тренировались.
Сейчас была пауза, провели тренировочный процесс. Надеюсь, в эти дни поработали неплохо.
Наш путь – развитие игроков, а не покупка дорогих хоккеистов», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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