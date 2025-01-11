Токарски сыграл на ноль в НХЛ впервые с 2022 года. Вратарь «Каролины» отразил 14 бросков «Ванкувера»
Дастин Токарски сыграл на ноль в НХЛ впервые с 2022 года.
35-летний голкипер «Каролины» отразил 14 из 14 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:0).
Канадец впервые сделал шатаут в НХЛ с 19 марта 2022 года, когда, выступая за «Баффало», не пропустил в матче против «Калгари» (1:0 ОТ).
В этом сезоне Дастин Токарски провел 5 матчей за «Харрикейнс», одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 90,7% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер НХЛ
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