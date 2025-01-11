Лучший снайпер «Юты» Гюнтер выбыл на неопределенный срок из-за травмы – у него 16 голов. Команда отстает на 3 очка от зоны плей-офф на Западе

Дилан Гюнтер выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

21-летний нападающий получил повреждение в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:4), который прошел 9 января.

У хоккеиста травма нижней части тела.

В нынешнем сезоне Дилан Гюнтер набрал 34 (16+18) очка в 40 матчах чемпионата. Он является лучшим снайпером команды, опережая Клейтона Келлера, у которого 14 голов.

На данный момент «Юта» имеет в активе 43 очка в 41 матче и находится на 11-й позиции в таблице Западной конференции, отставая на три очка от зоны плей-офф.