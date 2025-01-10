Василевский отразил 27 из 28 бросков «Бостона». Победа – 2-я подряд и 18-я в 31 игре в сезоне
Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков «Бостона».
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:1).
Победа стала для 30-летнего россиянина 2-й подряд и 18-й в 31 матче в сезоне (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,31).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем