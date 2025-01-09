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  • Карлссон о возможном обмене из «Питтсбурга»: «Вопрос висит в воздухе. Я сосредоточен на выходе в плей-офф. Команда подготовлена добиться большего, чем просто сезон из 82 матчей»
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Карлссон о возможном обмене из «Питтсбурга»: «Вопрос висит в воздухе. Я сосредоточен на выходе в плей-офф. Команда подготовлена добиться большего, чем просто сезон из 82 матчей»

Эрик Карлссон ответил на вопрос о возможном обмене из «Питтсбурга».

Соглашение шведского защитника с зарплатой 10 миллионов долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.

«Думаю, что этот вопрос висит в воздухе. Некоторые вещи ты можешь контролировать, некоторые – нет. Поэтому не знаю, как обстоят дела в этом смысле.

Прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы попасть в плей-офф в этом сезоне.

Если у нас будет такая возможность, то, по моему мнению, наша команда хорошо подготовлена ​​к тому, чтобы добиться большего, чем просто сезон из 82 матчей», – сказал защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЭрик Карлссон
logoПиттсбург
logoНХЛ
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