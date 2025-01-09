Агент Овечкина: «Саша является № 1 в России. Он крупнейшая звезда в лучшей хоккейной лиге мира, его народное признание заслуженно»
Агент Александра Овечкина высказался о результатах опроса ВЦИОМ.
Роман Костомаров и Александр Овечкин названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.
«Думаю, очевидно, что Саша является № 1 в России, если брать по всем видам спорта.
Он является крупнейшей звездой в лучшей хоккейной лиге мира, добивается результата своей работой, поэтому его народное признание абсолютно заслуженно», – сказал агент Глеб Чистяков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем