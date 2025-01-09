Агент Овечкина: «Саша является № 1 в России. Он крупнейшая звезда в лучшей хоккейной лиге мира, его народное признание заслуженно»

Агент Александра Овечкина высказался о результатах опроса ВЦИОМ.

Роман Костомаров и Александр Овечкин названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.

«Думаю, очевидно, что Саша является № 1 в России, если брать по всем видам спорта.

Он является крупнейшей звездой в лучшей хоккейной лиге мира, добивается результата своей работой, поэтому его народное признание абсолютно заслуженно», – сказал агент Глеб Чистяков.