Роман Ротенберг: «Желаю, чтобы вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать»

Роман Ротенберг поздравил подписчиков с Рождеством.

«Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать.

Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам», – написал главный тренер СКА и «России 25».

Фото: t.me/rotenberg81