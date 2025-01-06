Роман Ротенберг: «Желаю, чтобы вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать»
Роман Ротенберг поздравил подписчиков с Рождеством.
«Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать.
Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам», – написал главный тренер СКА и «России 25».
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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