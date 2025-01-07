Игорь Захаркин: «Беларусь будет стоять очень близко к топовым сборным, хоккеисты здорово развиваются. Очень хорошие ребята играют в Северной Америке»
Игорь Захаркин высказался о росте хоккея в Беларуси.
Российская и белорусская сборные не выступают на международных турнирах с 2022 года.
– Где видите сборную Беларуси?
– Белорусские хоккеисты тоже очень здорово развиваются.
Это подтверждает то, что очень хорошие ребята играют в Северной Америке. Также приглашают ребят в «Динамо» Минск. Много молодежи играет и в белорусском чемпионате.
Думаю, что эта нация будет очень близко стоять к топовым сборным, – сказал бывший тренер сборной России Игорь Захаркин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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