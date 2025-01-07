Маркстрем – 1-я звезда матча с «Сиэтлом». Вратарь «Нью-Джерси» не дал забить Толванену на пятаке и клюшкой отбил шайбу после добивания Бенирса

Якоб Маркстрем сделал несколько красивых сэйвов в матче против «Сиэтла».

«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл » (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Шведский вратарь «Дэвилс» был признан первой звездой встречи, отразив 21 из 23 бросков.

В третьем периоде при счете 3:2 в пользу «Нью-Джерси » вратарь команды сделал два эффектных сэйва. Сначала он не позволил забить находившемуся на пятаке Эели Толванену – голкипер отразил шайбу ловушкой.

Затем Маркстрем, уже находясь на льду, сумел клюшкой отбить шайбу, которая направлялась в сторону ворот после добивания Мэттью Бенирса .