Маркстрем – 1-я звезда матча с «Сиэтлом». Вратарь «Нью-Джерси» не дал забить Толванену на пятаке и клюшкой отбил шайбу после добивания Бенирса
Якоб Маркстрем сделал несколько красивых сэйвов в матче против «Сиэтла».
«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл» (3:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Шведский вратарь «Дэвилс» был признан первой звездой встречи, отразив 21 из 23 бросков.
В третьем периоде при счете 3:2 в пользу «Нью-Джерси» вратарь команды сделал два эффектных сэйва. Сначала он не позволил забить находившемуся на пятаке Эели Толванену – голкипер отразил шайбу ловушкой.
Затем Маркстрем, уже находясь на льду, сумел клюшкой отбить шайбу, которая направлялась в сторону ворот после добивания Мэттью Бенирса.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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