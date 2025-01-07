Петерка – 4-й действующий немецкий хоккеист с 200 матчами в НХЛ. Форвард «Баффало» набрал 112 очков

Джон-Джейсон Петерка провел 200 матчей в НХЛ.

Нападающий «Баффало » набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (4:3 ОТ).

22-летний хоккеист стал четвертым немецким игроком с 200 матчами в лиге.

Больше сыграли Мориц Зайдер (285 матчей), Тим Штюцле (323) и Леон Драйзайтль (758).

Джон-Джейсон Петерка набрал 112 (51+61) баллов в 200 матчах в НХЛ . В этом сезоне на его счету 30 (11+19) очков в 39 матчах чемпионата.