Петерка – 4-й действующий немецкий хоккеист с 200 матчами в НХЛ. Форвард «Баффало» набрал 112 очков
Джон-Джейсон Петерка провел 200 матчей в НХЛ.
Нападающий «Баффало» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ).
22-летний хоккеист стал четвертым немецким игроком с 200 матчами в лиге.
Больше сыграли Мориц Зайдер (285 матчей), Тим Штюцле (323) и Леон Драйзайтль (758).
Джон-Джейсон Петерка набрал 112 (51+61) баллов в 200 матчах в НХЛ. В этом сезоне на его счету 30 (11+19) очков в 39 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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