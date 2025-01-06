Замула о Торторелле: «Его все уважают в раздевалке «Филадельфии» – он все скажет прямо в лицо. Девиз Джона: «Я лучше буду честен с вами, чем позволю вам держать обиду»

Егор Замула высказался относительно работы с Джоном Тортореллой.

«Все уважают его в раздевалке, потому что он скажет вам все прямо в лицо, перед всей командой.

Вы даже можете спорить с ним, но он с помощью видеодоказательств объяснит свою точку зрения и подтвердит правоту. Он всегда честен.

Его девиз: «Я лучше буду честен с вами, чем позволю вам держать на меня обиду». Иногда он переходит на личности, но только если кто-то играет плохо.

Бывает, что он специально кого-то «душит», чтобы вывести его на другой уровень, посмотреть на его реакцию. Со мной такое было. Я сразу после этого забил в Питтсбурге.

Может «придушить», а после хорошей смены подойдет и извинится, скажет: «Хорошо сыграл». Много не говорит, говорит по делу. Он опытный тренер, понимает как никто другой эту лигу и как здесь играют», – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула .