Замула о Торторелле: «Его все уважают в раздевалке «Филадельфии» – он все скажет прямо в лицо. Девиз Джона: «Я лучше буду честен с вами, чем позволю вам держать обиду»
«Все уважают его в раздевалке, потому что он скажет вам все прямо в лицо, перед всей командой.
Вы даже можете спорить с ним, но он с помощью видеодоказательств объяснит свою точку зрения и подтвердит правоту. Он всегда честен.
Его девиз: «Я лучше буду честен с вами, чем позволю вам держать на меня обиду». Иногда он переходит на личности, но только если кто-то играет плохо.
Бывает, что он специально кого-то «душит», чтобы вывести его на другой уровень, посмотреть на его реакцию. Со мной такое было. Я сразу после этого забил в Питтсбурге.
Может «придушить», а после хорошей смены подойдет и извинится, скажет: «Хорошо сыграл». Много не говорит, говорит по делу. Он опытный тренер, понимает как никто другой эту лигу и как здесь играют», – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.
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