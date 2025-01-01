Замула набрал 1+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. У защитника «Филадельфии» 9 очков в 28 играх

Егор Замула набрал 1+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча.

Защитник «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Шаркс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 24-летнего россиянина стало 9 (3+6) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня Замула (19:00, 0:23 – в большинстве, «+2») реализовал 1 бросок в створ из 2, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.