Агент Замулы: «Егор опекал Мичкова и выступал как переводчик. На это уходило много нервов, энергии, поэтому начало сезона не сложилось»

Агент Егора Замулы объяснил причину сложностей у защитника на старте сезона НХЛ.

Также Шуми Бабаев оценил игру форварда «Коламбуса» Егора Чинахова.

«Пока я доволен тем, как они играют. У Замулы немного не сложилось начало сезона, потому что на него возложили дополнительные обязанности. Он выступал как переводчик и опекал Матвея Мичкова .

На это уходило много нервов и энергии, но сейчас я вижу, что он вернулся на свой уровень. В этом году я жду от него большого прогресса.

Чинахов потихоньку раскачивается, начало сезона для него всегда такое сложное. Через месяц увидим его в лидерах команды», — говорит Бабаев», – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Замулы и Чинахова .