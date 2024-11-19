Агент Замулы: «Егор опекал Мичкова и выступал как переводчик. На это уходило много нервов, энергии, поэтому начало сезона не сложилось»
Агент Егора Замулы объяснил причину сложностей у защитника на старте сезона НХЛ.
Также Шуми Бабаев оценил игру форварда «Коламбуса» Егора Чинахова.
«Пока я доволен тем, как они играют. У Замулы немного не сложилось начало сезона, потому что на него возложили дополнительные обязанности. Он выступал как переводчик и опекал Матвея Мичкова.
На это уходило много нервов и энергии, но сейчас я вижу, что он вернулся на свой уровень. В этом году я жду от него большого прогресса.
Чинахов потихоньку раскачивается, начало сезона для него всегда такое сложное. Через месяц увидим его в лидерах команды», — говорит Бабаев», – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Замулы и Чинахова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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