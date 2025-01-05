Драйзайтль набрал очки в 14 играх подряд и повторил личный рекорд. Он лидирует в снайперской гонке НХЛ (29 шайб) и идет 2-м в бомбардирской (59 очков)

Леон Драйзайтль набрал очки в 14 играх подряд и повторил личный рекорд.

Форвард «Эдмонтона » забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:2).

Немецкий нападающий продлил свою результативную серию до 14 игр (26 очков на отрезке, 11+15), повторив свой личный рекорд, установленный в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне у 29-летнего игрока стало 59 (29+30) очков в 39 играх при полезности «+22».

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров , где уступает лишь Нэтану Маккиннону из «Колорадо » (65 баллов в 40 играх, 14+51) и лидирует в гонке снайперов с отрывом от ближайших преследователей в 6 шайб.