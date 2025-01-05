Проспект «Баффало» Хелениус сделал 4 передачи в полуфинале МЧМ со Швецией. У финского форварда 0+7 в 5 играх на турнире
Проспект «Баффало» Конста Хелениус сделал 4 передачи в полуфинале МЧМ со Швецией.
Форвард молодежной сборной Финляндии принял участие во всех голах команды в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира против Швеции (4:3 ОТ).
На счету 18-летнего игрока стало 7 (0+7) баллов в 5 играх на турнире.
Хелениус был выбран «Сэйбрс» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2024. Летом прошлого года нападающий решил отправиться в Северную Америку.
В текущем сезоне он выступает в АХЛ за «Рочестер» – 28 игр и 17 (6+11) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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