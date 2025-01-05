Проспект «Баффало» Хелениус сделал 4 передачи в полуфинале МЧМ со Швецией. У финского форварда 0+7 в 5 играх на турнире

Проспект «Баффало» Конста Хелениус сделал 4 передачи в полуфинале МЧМ со Швецией.

Форвард молодежной сборной Финляндии принял участие во всех голах команды в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира против Швеции (4:3 ОТ).

На счету 18-летнего игрока стало 7 (0+7) баллов в 5 играх на турнире.

Хелениус был выбран «Сэйбрс» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2024. Летом прошлого года нападающий решил отправиться в Северную Америку.

В текущем сезоне он выступает в АХЛ за «Рочестер » – 28 игр и 17 (6+11) очков.