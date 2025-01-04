Борис Михайлов: «МЧМ мне неинтересен, когда там нет России. На что там смотреть?»
Борис Михайлов заявил, что ему неинтересен МЧМ без России.
«Никак за этим турниром не слежу. Он мне неинтересен, когда там нет нашей национальной команды.
На что там смотреть? Просто нет интереса», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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