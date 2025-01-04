Стэмкос забил 567-й гол в НХЛ и вышел на 24-е место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Марло

Стивен Стэмкос вышел на 24-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

Форвард «Нэшвилла » стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (3:0).

В текущем сезоне в активе 34-летнего канадца 24 (12+12) очка в 39 играх при полезности «минус 12».

За карьеру в рамках регулярок – 1161 (567+594) балл в 1121 игре за «Тампу» и «Предаторс».

Стэмкос вышел на 24-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Патрика Марло (566 шайб в 1779 играх). На 23-м месте идет Майк Босси (573 в 752).