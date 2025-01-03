Свечников сделал передачу в матче с «Флоридой» – 1-е очко за 5 матчей. У него 200 ассистов в НХЛ – 14-е место в истории «Каролины»
Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Флоридой» – 1-е очко за 5 матчей.
Форвард «Каролины» ассистировал Мартину Нечасу, поразившему пустые ворота «Пантерс» (3:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В 38 играх в текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина стало 27 (12+15) очков при полезности «минус 7». Он прервал серию из 5 матчей без результативных действий.
За карьеру в рамках регулярок у Андрея 343 (143+200) балла в 444 играх. Он стал 42-м россиянином в истории лиги, достигшим отметки 200 ассистов. В истории «Каролины» и «Хартфорда» – 14-м игроком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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