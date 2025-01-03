Бобровский отразил 37 из 39 бросков «Каролины» и стал 2-й звездой матча, несмотря на поражение

Сергей Бобровский отразил 37 из 39 бросков «Каролины» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (1:3), несмотря на поражение. Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

В текущем сезоне у 36-летнего россиянина 17 побед и 9 поражений в 26 играх при 89,9% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,78.