Зибанежад, Кемпе, Экхольм, Форсберг, Хедман, Форслинг, Густавссон – в заявке Швеции на Турнир четырех наций

Объявлен состав сборной Швеции на Турнир четырех наций НХЛ.

Турнир , в котором также сыграют команды Канады, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.

Вратари : Филип Густавссон («Миннесота»); Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»); Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники : Расмус Андерссон («Калгари»); Расмус Далин («Баффало »); Маттиас Экхольм («Эдмонтон»); Густав Форслинг («Флорида»); Виктор Хедман («Тампа»); Эрик Карлссон («Питтсбург»); Юнас Брудин («Миннесота»).

Нападающие : Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).