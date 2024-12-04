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Зибанежад, Кемпе, Экхольм, Форсберг, Хедман, Форслинг, Густавссон – в заявке Швеции на Турнир четырех наций

Объявлен состав сборной Швеции на Турнир четырех наций НХЛ.

Турнир, в котором также сыграют команды Канады, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.

Вратари: Филип Густавссон («Миннесота»); Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»); Линус Улльмарк («Оттава»).

Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»); Расмус Далин («Баффало»); Маттиас Экхольм («Эдмонтон»); Густав Форслинг («Флорида»); Виктор Хедман («Тампа»); Эрик Карлссон («Питтсбург»); Юнас Брудин («Миннесота»).

Нападающие: Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Expressen
logoЯкоб Маркстрем
logoЭрик Карлссон
logoНХЛ
logoФилип Густавссон
logoГустав Форслинг
logoСборная Швеции по хоккею
logoВиктор Хедман
logoРасмус Далин
logoЛинус Улльмарк
Турнир четырех наций НХЛ
logoРасмус Андерссон
logoМаттиас Экхольм
logoХампус Линдхольм
logoМиннесота
logoВанкувер
logoГустав Нюквист
logoЛео Карлссон
logoЛукас Рэймонд
logoКалгари
logoДетройт
logoНью-Джерси
logoЭдмонтон
logoЮнас Брудин
logoАдриан Кемпе
logoЭлиас Линдхольм
logoТоронто
logoЙеспер Братт
logoФилип Форсберг
logoМика Зибанежад
logoРейнджерс
logoБостон
logoЭлиас Петтерссон
logoВильям Нюландер
logoНэшвилл
logoФлорида
logoВильям Карлссон
logoВиктор Арвидссон
logoПиттсбург
logoБаффало
logoЮэль Эрикссон Эк
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