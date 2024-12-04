Зибанежад, Кемпе, Экхольм, Форсберг, Хедман, Форслинг, Густавссон – в заявке Швеции на Турнир четырех наций
Турнир, в котором также сыграют команды Канады, США и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.
Вратари: Филип Густавссон («Миннесота»); Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»); Линус Улльмарк («Оттава»).
Защитники: Расмус Андерссон («Калгари»); Расмус Далин («Баффало»); Маттиас Экхольм («Эдмонтон»); Густав Форслинг («Флорида»); Виктор Хедман («Тампа»); Эрик Карлссон («Питтсбург»); Юнас Брудин («Миннесота»).
Нападающие: Виктор Арвидссон («Эдмонтон»), Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Карлссон («Вегас»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Вильям Нюландер («Торонто»), Густав Нюквист («Нэшвилл»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Лукас Рэймонд («Детройт») и Мика Зибанеджад («Рейнджерс»).
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