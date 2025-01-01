Фаулер провел 1000-ю игру в НХЛ – юбилей выпал на Зимнюю классику. Защитник «Сент-Луиса» дважды забил «Чикаго» и стал 1-й звездой матча
Кэм Фаулер провел 1000-ю игру в НХЛ – юбилей выпал на Зимнюю классику.
Защитник «Сент-Луиса» сделал дубль в матче против «Чикаго» (6:2) на открытом воздухе и был признан его первой звездой.
После обмена в «Блюз» из «Анахайма» 33-летний Фаулер набрал 7 (3+4) очков в 9 матчах за новую команду при полезности «+6».
До этого трейда канадец выступал в НХЛ только за «Дакс» (991 матч с сезона-2010/11).
В итоге на данный момент у него 464 (99+365) балла после 1000 игр в рамках регулярных чемпионатов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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