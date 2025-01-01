Фаулер провел 1000-ю игру в НХЛ – юбилей выпал на Зимнюю классику. Защитник «Сент-Луиса» дважды забил «Чикаго» и стал 1-й звездой матча

Кэм Фаулер провел 1000-ю игру в НХЛ – юбилей выпал на Зимнюю классику.

Защитник «Сент-Луиса » сделал дубль в матче против «Чикаго » (6:2) на открытом воздухе и был признан его первой звездой.

После обмена в «Блюз» из «Анахайма » 33-летний Фаулер набрал 7 (3+4) очков в 9 матчах за новую команду при полезности «+6».

До этого трейда канадец выступал в НХЛ только за «Дакс» (991 матч с сезона-2010/11).

В итоге на данный момент у него 464 (99+365) балла после 1000 игр в рамках регулярных чемпионатов.