Юбердо забросил 16-ю шайбу в сезоне и побил личный рекорд в «Калгари». Зарплата 31-летнего форварда – 10,5 млн долларов в год
Джонатан Юбердо забил 16-й гол в сезоне за «Калгари».
Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:1). Форвард набрал 2 (1+1) очка и стал третьей звездой встречи. На счету 31-летнего канадца 29 (16+13) баллов за результативность в 37 играх этого сезона.
По числу заброшенных шайб он превзошел свой личный рекорд в составе «Флэймс», за которых он выступает третий сезон (12 голов за 81 игру в сезоне-2023/24 и 15 шайб за 79 матчей в сезоне-2022/23).
Средняя годовая зарплата (кэпхит) Юбердо составляет 10,5 миллиона долларов в год. Его контракт рассчитан до 2031 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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