  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Юбердо забросил 16-ю шайбу в сезоне и побил личный рекорд в «Калгари». Зарплата 31-летнего форварда – 10,5 млн долларов в год
1

Юбердо забросил 16-ю шайбу в сезоне и побил личный рекорд в «Калгари». Зарплата 31-летнего форварда – 10,5 млн долларов в год

Джонатан Юбердо забил 16-й гол в сезоне за «Калгари».

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:1). Форвард набрал 2 (1+1) очка и стал третьей звездой встречи. На счету 31-летнего канадца 29 (16+13) баллов за результативность в 37 играх этого сезона.

По числу заброшенных шайб он превзошел свой личный рекорд в составе «Флэймс», за которых он выступает третий сезон (12 голов за 81 игру в сезоне-2023/24 и 15 шайб за 79 матчей в сезоне-2022/23).

Средняя годовая зарплата (кэпхит) Юбердо составляет 10,5 миллиона долларов в год. Его контракт рассчитан до 2031 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДжонатан Юбердо
logoКалгари
деньги
logoНХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Юбердо сделал 500-ю голевую передачу НХЛ – за 851 матч. Форвард «Калгари» набрал 11 очков в 20 играх этого сезона
222 ноября 2024, 06:45
Кузьменко против «Лос-Анджелеса»: 12-й подряд матч без голов, пас Юбердо на победную шайбу и 3 потери за 17:58. У него 1+8 в 16 играх
312 ноября 2024, 05:10
«Калгари» начал сезон НХЛ с 4 побед подряд, забив 19 голов. Юбердо набрал 6 очков
716 октября 2024, 07:21
Рекомендуем
Главные новости
Маклеллан об Овечкине: «Он стал лучше, чем год или два назад. Александр здорово поработал, чтобы зарядить «Вашингтон» энергией»
334 минуты назад
Тарасенко, Пронгер и Биннингтон – в 1-й сборной «Сент-Луиса» в XXI веке. Макиннис и О’Райлли – во второй
14сегодня, 11:02
Тимченко поздравил болельщиков с Новым годом: «Хоккей – отражение жизни. Кто честно трудится и выкладывается на полную, обязательно добьется результата»
6сегодня, 10:27
Капитаны «Чикаго» и «Сент-Луиса» подрались в матче Зимней классики. Фолиньо после серии ударов усадил Шенна на колено
8сегодня, 10:10Видео
Демидов – новичок декабря в КХЛ. Аймурзин стал лучшим форвардом, Лямкин – защитником, Демченко – лучший вратарь
4сегодня, 09:49
Марченко забил 60 голов в 175 матчах за «Коламбус» – 4-й результат в истории клуба. Быстрее были только Лайне, Нэш и Сэндерсон
10сегодня, 09:19
Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»
28сегодня, 09:05
За кого вы болели в Кубке Гагарина в 2024-м: «Металлург» или «Локомотив»?
сегодня, 09:00Спецпроект
Канада сыграет с Чехией в 1/4 финала МЧМ-2025, Финляндия – со Словакией, США против Швейцарии. Казахстан и Германия проведут матч за место в высшем дивизионе
12сегодня, 08:53
Макдэвид набрал 180 очков в 2024-м. Только у Гретцки и Лемье было больше баллов за календарный год
24сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Назаров: «У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Мы обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами»
3 минуты назад
«Пока Астана считает себя пупом земли, ничего хорошего не будет. Только дружба, родственность и помощь друг другу принесет результаты». Петухов о казахстанском хоккее
58 минут назад
Кросби о том, что побил рекорд Лемье по передачам в «Питтсбурге»: «Ему понадобилось игр на 400 меньше. У меня была небольшая фора»
2сегодня, 10:40
Давыдов об МЧМ-2025: «Даже когда нас закрыли железным занавесом, имеет смысл следить. Интересное соревнование, показывает уровень развития хоккея в странах»
1сегодня, 09:31
Фаулер провел 1000-ю игру в НХЛ – юбилей выпал на Зимнюю классику. Защитник «Сент-Луиса» дважды забил «Чикаго» и стал 1-й звездой матча
1сегодня, 06:45
Георгиев пропустил 4 шайбы от «Филадельфии». У него 1 победа и 4 поражения в 5 играх за «Сан-Хосе» при 86,9% сэйвов и КН 4,08
6сегодня, 06:35
Замула набрал 1+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. У защитника «Филадельфии» 9 очков в 28 играх
1сегодня, 05:25Видео
Воронков набрал 1+1 с «Каролиной» и стал 3-й звездой матча. У него 9 очков в последних 5 играх
3сегодня, 05:15Видео
«Все победы «Барыса» – случайность чистой воды. Невозможно выступать игроками первенства Казахстана и выигрывать. Пожелал бы руководству клуба большего здравомыслия в следующем году». Петухов о казахстанцах
3вчера, 16:48
Форвард «Адмирала» Старков мог бы стать футболистом: «Выбор пал бы на «Спартак» среди российских клубов, папа был активным фанатом. Если помечтать, в «Барселону» хотелось бы, где потрясающий футбол»
3вчера, 16:26
Рекомендуем