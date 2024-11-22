Юбердо сделал 500-ю голевую передачу НХЛ – за 851 матч. Форвард «Калгари» набрал 11 очков в 20 играх этого сезона

Джонатан Юбердо сделал 500-ю голевую передачу НХЛ.

Нападающий «Калгари » отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (3:2).

Эта передача стала 500-й в НХЛ для 31-летнего канадца.

На данный момент Джонатан Юбердо имеет в активе 731 (231+500) результативный балл в 851 матче в НХЛ.

В нынешнем сезоне форвард набрал 11 (6+5) очков в 20 матчах чемпионата.