Юбердо сделал 500-ю голевую передачу НХЛ – за 851 матч. Форвард «Калгари» набрал 11 очков в 20 играх этого сезона
Джонатан Юбердо сделал 500-ю голевую передачу НХЛ.
Нападающий «Калгари» отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2).
Эта передача стала 500-й в НХЛ для 31-летнего канадца.
На данный момент Джонатан Юбердо имеет в активе 731 (231+500) результативный балл в 851 матче в НХЛ.
В нынешнем сезоне форвард набрал 11 (6+5) очков в 20 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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