«Калгари» начал сезон НХЛ с 4 побед подряд, забив 19 голов. Юбердо набрал 6 очков в 4 матчах
«Калгари» одержал четвертую победу подряд в начале сезона НХЛ.
Команда тренера Райана Хаски была сильнее «Чикаго» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флэймс» продлили серию побед со старта сезона до четырех игр.
Ранее команда справилась с «Ванкувером» (6:5 ОТ), «Филадельфией» (6:3) и «Эдмонтоном» (4:1).
Нападающий «Калгари» Джонатан Юбердо набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах. Он и защитник Расмус Андерссон (тоже 6 очков, 2+4) лидируют в списке лучших бомбардиров команды.
Канадский клуб возглавляет таблицу Западной конференции, имея в активе 8 очков и забив 19 голов в 4 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости