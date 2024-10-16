«Калгари» начал сезон НХЛ с 4 побед подряд, забив 19 голов. Юбердо набрал 6 очков в 4 матчах

«Калгари» одержал четвертую победу подряд в начале сезона НХЛ.

Команда тренера Райана Хаски была сильнее «Чикаго » (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Флэймс» продлили серию побед со старта сезона до четырех игр.

Ранее команда справилась с «Ванкувером» (6:5 ОТ), «Филадельфией» (6:3) и «Эдмонтоном» (4:1).

Нападающий «Калгари » Джонатан Юбердо набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах. Он и защитник Расмус Андерссон (тоже 6 очков, 2+4) лидируют в списке лучших бомбардиров команды.

Канадский клуб возглавляет таблицу Западной конференции, имея в активе 8 очков и забив 19 голов в 4 матчах.