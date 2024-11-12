Кузьменко против «Лос-Анджелеса»: 12-й подряд матч без голов, пас Юбердо на победную шайбу и 3 потери за 17:58. У него 1+8 в 16 играх

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию в матче с «Лос-Анджелесом».

«Калгари » обыграл «Кингс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

28-летний россиянин не забил в 12-м матче подряд, но записал в актив голевую передачу при победной шайбе.

Во втором периоде он получил шайбу в своей зоне от вратаря Дастина Вулфа и длинным диагональным пасом отправил Джонатана Юбердо в прорыв к воротам соперника.

На счету Кузьменко стало 9 (1+8) баллов в 16 играх при нейтральной полезности. Сегодня Андрей (17:58, 2:43 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок мимо створа и допустил 3 потери.