Кузьменко против «Лос-Анджелеса»: 12-й подряд матч без голов, пас Юбердо на победную шайбу и 3 потери за 17:58. У него 1+8 в 16 играх
Андрей Кузьменко продлил безголевую серию в матче с «Лос-Анджелесом».
«Калгари» обыграл «Кингс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
28-летний россиянин не забил в 12-м матче подряд, но записал в актив голевую передачу при победной шайбе.
Во втором периоде он получил шайбу в своей зоне от вратаря Дастина Вулфа и длинным диагональным пасом отправил Джонатана Юбердо в прорыв к воротам соперника.
На счету Кузьменко стало 9 (1+8) баллов в 16 играх при нейтральной полезности. Сегодня Андрей (17:58, 2:43 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок мимо створа и допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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