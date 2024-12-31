Латвия вышла в четвертьфинал МЧМ в 3-й раз за 4 турнира. У команды 2 победы в 3 матчах

Сборная Латвии вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира.

Команда под руководством тренера Артиса Аболса обыграла сборную Германии (4:3 ОТ) в матче МЧМ-2025.

В трех матчах турнира латвийцы одержали две победы. Прежде команда обыграла Канаду (3:2 Б) и уступила США (1:5).

Таким образом, за один тур до завершения группового этапа Латвия гарантировала себе участие d 1/4 финала. Для команды это третий выход в четвертьфинал за четыре последних турнира.

Латвия набрала 4 очка в 3 матчах и занимает 4-е место в таблице группы A. Еще в одном матче группового этапа команда сыграет против Финляндии – матч начнется 31 декабря в 22:30 по московскому времени.