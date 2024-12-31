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МЧМ-2025. Казахстан против Швейцарии, Швеция сыграет с Чехией, Канада встретится с США

Канада сыграет против США в матче группового этапа МЧМ-2025.

Казахстан встретится со Швейцарией, Финляндия проведет матч с Латвией, Швеция противостоит Чехии.

МЧМ-2025

Группа А

Группа Б

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2025

Таблица МЧМ-2025

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoмолодежная сборная Казахстана
logoмолодежная сборная Финляндии
logoмолодежная сборная США
logoмолодежная сборная Канады
logoмолодежная сборная Латвии
результаты матчей
logoмолодежная сборная Швейцарии
logoмолодежная сборная Чехии
logoмолодежная сборная Швеции
logoSports – Казахстан
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