Вячеслав Фетисов: «Овечкин каждый раз должен быть спортсменом года. Меня порадовал Бобровский, самое главное – вышел на парад, обернувшись российским флагом»

Вячеслав Фетисов высказался относительно спортсменов года в России.

«На мой взгляд, Саша Овечкин каждый год должен быть спортсменом года.

Меня порадовал в этом году и Бобровский. Самое главное – вышел на парад, обернувшись российским флагом. Это тоже дорогого стоит.

Хоккеисты в НХЛ очень достойно представляют нашу страну», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

В минувшем сезоне Сергей Бобровский в составе «Флориды» впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. На чемпионский парад «Пантерс» вратарь вышел с флагом России.

Александр Овечкин находится на второй позиции по голам в истории НХЛ (870), уступая только Уэйну Гретцки (894).