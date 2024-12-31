Вячеслав Фетисов: «Овечкин каждый раз должен быть спортсменом года. Меня порадовал Бобровский, самое главное – вышел на парад, обернувшись российским флагом»
Вячеслав Фетисов высказался относительно спортсменов года в России.
«На мой взгляд, Саша Овечкин каждый год должен быть спортсменом года.
Меня порадовал в этом году и Бобровский. Самое главное – вышел на парад, обернувшись российским флагом. Это тоже дорогого стоит.
Хоккеисты в НХЛ очень достойно представляют нашу страну», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
В минувшем сезоне Сергей Бобровский в составе «Флориды» впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. На чемпионский парад «Пантерс» вратарь вышел с флагом России.
Александр Овечкин находится на второй позиции по голам в истории НХЛ (870), уступая только Уэйну Гретцки (894).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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