Сушинский о машинах: «Сейчас европейцы могут позавидовать китайским технологиям. Им будет тяжело вернуться на наш рынок. В Китае отличные автомобили»
Сушинский владеет автосалоном «Авангард».
– Вы все так же занимаетесь автобизнесом?
– Все так.
– Сейчас вы в основном продаете китайские автомобили?
– Сейчас все связаны с китайским автопромом. Других официальных брендов в России сейчас нет.
– Какой сейчас на них спрос?
– Какой спрос может быть с такой ставкой? В ноябре продажи упали на 40-50% по сравнению с октябрем.
– С каждым месяцем клиентов становится все меньше?
– Да, конечно. 60% сделок – это кредитные сделки, 20% – лизинговые, еще столько же – за наличку. А ставкой убили весь кредитный сегмент.
– Какие отзывы на китайские машины?
– Неплохие машины, не ломаются. В сервис никто не приезжает.
– Не гниют?
– Такого нет. Это старая история. Когда приходили первые китайцы, они действительно могли сгнить через год, потому что были сделаны из другого металла. Сейчас китайским технологиям европейцы могут позавидовать.
– Вы продолжаете сотрудничать с Mercedes?
– Да, мы соблюдаем гарантийные обязательства, работаем. Объемы стали меньше, но мы ждем возвращения Mercedes, как и ждем возвращения России на международную арену.
– Китайские автомобили не хуже немецких?
– Скажу так. Корейцам и европейцам будет тяжело вернуться на наш рынок, потому что китайцы могут скушать этот сегмент.
Это дело времени, но в Китае сейчас отличные автомобили, которые могут конкурировать с европейцами, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
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