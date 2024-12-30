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Сушинский о машинах: «Сейчас европейцы могут позавидовать китайским технологиям. Им будет тяжело вернуться на наш рынок. В Китае отличные автомобили»

Максим Сушинский рассказал о качестве китайских автомобилей.

Сушинский владеет автосалоном «Авангард». 

– Вы все так же занимаетесь автобизнесом?

– Все так.

– Сейчас вы в основном продаете китайские автомобили?

– Сейчас все связаны с китайским автопромом. Других официальных брендов в России сейчас нет.

– Какой сейчас на них спрос?

– Какой спрос может быть с такой ставкой? В ноябре продажи упали на 40-50% по сравнению с октябрем.

– С каждым месяцем клиентов становится все меньше?

– Да, конечно. 60% сделок – это кредитные сделки, 20% – лизинговые, еще столько же – за наличку. А ставкой убили весь кредитный сегмент.

– Какие отзывы на китайские машины?

– Неплохие машины, не ломаются. В сервис никто не приезжает.

– Не гниют?

– Такого нет. Это старая история. Когда приходили первые китайцы, они действительно могли сгнить через год, потому что были сделаны из другого металла. Сейчас китайским технологиям европейцы могут позавидовать.

– Вы продолжаете сотрудничать с Mercedes?

– Да, мы соблюдаем гарантийные обязательства, работаем. Объемы стали меньше, но мы ждем возвращения Mercedes, как и ждем возвращения России на международную арену.

– Китайские автомобили не хуже немецких?

– Скажу так. Корейцам и европейцам будет тяжело вернуться на наш рынок, потому что китайцы могут скушать этот сегмент.

Это дело времени, но в Китае сейчас отличные автомобили, которые могут конкурировать с европейцами, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoМаксим Сушинский
бизнес
автомобили
logoСборная России по хоккею с шайбой
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