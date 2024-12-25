Сушинский о Гашеке: «Клинический случай. НХЛ – это бизнес. Кто станет его слушать, когда Кучеров и Овечкин забивают в каждом матче и приносят организации деньги?»

Максим Сушинский поделился мнением о недавних словах Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил , что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.

«Много раз говорил, что НХЛ – это бизнес. Кто там станет слушать Гашека, когда Кучеров и Овечкин забивают в каждом матче, на них ходят зрители, приносят организации деньги.

Мнение Гашека там никого не интересует. А у него уже, видимо, клинический случай какой-то», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский .

Гашек о поездке менеджеров «Монреаля» в Петербург: «Как же грустно за организацию с такой историей. Вы понимаете, что рекламируете конфликт?»